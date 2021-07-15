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İzmir'de motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kadın, hayatını kaybetti

15.07.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polise cinayeti kendisinin işlediğini ihbar eden kişi, Karabağlar'da bir akaryakıt istasyonunda gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre bir çocuk annesi Hatun Aksoy'a, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken yanına yaklaşan bir araçtan silahla ateş edildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yola savrulan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Karabağlar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan polisi arayan Y.K, Aksoy'u kendisinin öldürdüğünü, teslim olmak istediğini belirtti.

Y.K, bulunduğu yerde gözaltına alındı.

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