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İzmir'de mühürlenen otelde çıkan yangın söndürüldü

AA AA
14.11.2024 10:20
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İzmir'de mühürlü olan 5 katlı bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1460 Sokak'taki 5 katlı bir otelin resepsiyon bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede otelin üst katlarına da sıçradı.

Devriye görevindeki bekçilerin yangını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Öte yandan kapalı olan otelin dün sabah mühürlendiği öğrenildi.

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yangın İzmir otel

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