İzmir’de nitelikli iş gücü için program başlatıldı

İZMİR (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Türkiye genelinde 15 ilde hayata geçirdiği mesleki eğitim odaklı Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik (SES) Programı’nın İzmir tanıtımı gerçekleşti.

İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) düzenlenen toplantıda, özel sektöre profesyonel nitelikte iş gücü kazandırmak ve işgücünün kalifikasyonunu artırmak için hayata geçirilen program hakkında bilgi verildi.

Programın açılışında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan ve büyümeden geçtiğini bildiklerini belirtti.

Kalkınmayı hızlandıracak üretim ve istihdam odaklı projelerini 2022 yılında geliştirerek devam ettireceklerini kaydeden Çankırı, "Ülkemizdeki istihdam sayısını 30 milyon sınırına getirmiş olmamız, yatırım, üretim, ihracat stratejimizin harfiyen işlediğini gösteriyor. Bu süreçte bizim ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlamak için hem Türkiye'nin iki asırlık kalkınma yolculuğunu hem de dünyada son dönemde yaşanan gelişmeleri çok iyi bilmek gerekiyor. Bu istikametten asla ayrılmadan hedeflerimize aynı kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Tüm tarafları kazançlı çıkartacak formül"

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede de insanlara kendi gelirlerini kazanmaları için gereken araçları sağlamak için çalıştıklarını, dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin de gösterdiği cömertlikle diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Bu programla Türk vatandaşları ve mültecilerin edindikleri bilgi birikimi sayesinde başkalarına bağlı olmadan kendi gelirlerini kazanabileceğini aktaran Grede, programın sonuçlarının Türk ekonomisine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Grede, İzmir’de kurumlarla yaptıkları görüşmeler sonucu nitelikli işgücü sıkıntısı olduğunu anladıklarını dile getirerek, "SES Programıyla tüm tarafları kazançlı çıkartacak bir formül geliştirdiğimizi umuyoruz. Gençlerin hayatlarında bir amaç edinmeye ve ailelerini geçindirmek için işe ihtiyacı var. Şirketlerin ise motivasyonu yüksek, donanımlı ve çalışkan işgücüne ihtiyacı var. Türkiye’nin de ülke olarak gelişmeye devam etmek için bu iki tarafı birbiriyle eşleştirmeye ihtiyacı var." dedi.

- 5 öncelikli sektör belirlendi

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise programla ihtiyaç sahibi katılımcılara uygulamalı mesleki eğitimler verileceğini, nitelikli iş gücü oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu çerçevede istihdam edilecek kursiyerlerin yüzde 50’sinin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, yüzde 50’sinin ise geçici veya Uluslararası Koruma statüsüne sahip yabancı uyruklu bireylerden oluşmasının öngörüldüğünü kaydeden Özgener, şöyle konuştu:

"Program kapsamında kursiyerlerin teorik eğitimin ardından üye işyerlerimizde 3 ay uygulamalı eğitime katılmalarının sağlanması planlanıyor. Mesleki ve uygulamalı eğitimlere yönelik ortaya çıkabilecek eğitim ücretleri, kursiyerler ve SGK ödemeleri gibi bütün giderler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından karşılanacak. Böylece, üye işyerlerimiz kursiyerleri yakından tanıması ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmesi sağlanacak. Pilot uygulama olarak başlattığımız programın yürütüleceği öncelikli sektörleri de ayakkabı, gelinlik/tekstil, deri, makina ve su ürünleri olarak belirledik. Üyelerimizin ilettiği ara eleman ihtiyacının yoğunluğu, sektörlerin kentimize ve ülkemiz ekonomisine katkısı ile ihracatımızdaki payları sektörlerin belirlenmesinde etkili oldu. Takip eden süreçte projeyi yaygınlaştırarak diğer ihtiyaç duyulan sektörlerde de uygulanmasını sağlayacağız."

Toplantıda Çankırı, Grede, Özgener, İzmir Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, iş birliği protokolüne imza attı.

