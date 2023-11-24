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İzmir'de Öğretmenler Günü yemeğine katılan öğretmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

24.11.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü yemeğine katılan bir öğretmen, etkinliğin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Çeşme Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmen Günü yemeğine katılan Alaçatı İlkokulu öğretmeni Süleyman Beytaş (51), otelden ayrıldığı sırada otoparkta yere düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Beytaş, Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmen Süleyman Beytaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beytaş'ın vefatı nedeniyle bugün Çeşme'de düzenlenmesi planlanan Öğretmenler Günü etkinlikleri ertelendi.

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Öğretmenler Günü kalp krizi Öğretmen

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