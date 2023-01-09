İzmir'de öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Alınan bilgiye göre, 7 Ocak'ta Limontepe Mahallesi'nde ikamet eden Necmiye Vural (40) ile eve gelen eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mehmet A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadının evde bulunan oğlu ve kızının araya girmeye çalıştığı, zanlının yanındaki tabancayla Vural'a iki el ateş ederek kaçtığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vural, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Necmiye Vural'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Vural'ın cenazesinin bugün Limontepe Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği belirtildi.

ZANLI BUCA'DA SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet A'yı ise Buca'da saklandığı adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Öte yandan Vural'ın bir süre önce tanışıp arkadaşlık kurduğu Mehmet A. ile ilişkisini bitirmek istediği, Mehmet A'nın ayrılmamak için kadının evine geldiği iddia edildi.

