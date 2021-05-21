İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Sanık avukatları delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılmıştı.



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