YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

21.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları, davaya müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında olayın özetine yer veren cumhuriyet savcısı, sanıkların "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli eziyet" suçunu iştirak halinde beraber işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkılacakİzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkılacak

İzmir Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:29
Yatsı
22:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Filistin'e giden gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup:

Filistin'e giden gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.