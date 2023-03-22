İzmir'de organ bekleyen hasta, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

Yaklaşık 5 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde siroz ve ardından karaciğer kanseri teşhisi konan 52 yaşındaki Uğur İrden, tedavi sonucu kanseri yendi ve organ nakil listesine alındı.

Umutla bekleyen İrden'e nakil haberi Denizli'den geldi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Yapılan tektiler sonucu karaciğerin İrden'e uygun olduğunun belirlenmesi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde yaklaşık 7,5 saatlik operasyonla nakil yapıldı.

Ameliyatın ardından 3 hafta tedavisi süren İrden, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Tarkan Ünek, AA muhabirine, İrden'in şanslı bir hasta olduğunu söyledi.

Organ nakil listesinde ilk sırada yer alan hastanın üst solunum yolu enfeksiyonu olması nedeniyle şansın Uğur İrden'in yüzüne güldüğünü dile getiren Ünek, "Ameliyat sonrasında hastamızı yaklaşık 3 hafta yatırarak organ reddi olmaması için ilaç tedavileri uyguladık. Hastamızda herhangi bir komplikasyon olmayınca taburcu ettik ve takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uğur İrden ise kanseri yendikten sonra organ nakli için beklemeye başladığını, 21 ay sonra gelen telefonla büyük mutluluk yaşadığını anlattı.

Ameliyatının çok iyi geçtiğini, sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade eden İrden, "Biraz endişe ettik ama Allah'a çok şükür her şey çok çok iyi gitti. Bağış yapan herkese de çok teşekkür ederim. Ben de gençliğimde tüm organlarımı bağışlamıştım. Doktorlara, hemşirelere, tüm sağlık ekibine çok teşekkür ederim." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da ekibini kutlayarak, organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Hotar, "Organ bağışı noktasında hem kendimiz hem de etrafımızın duyarlı olmasını, farkında olmasını bir kez daha rica edelim, duyuralım ve bunun için çaba sarf edelim. Belki de bizim çok yakınımızdaki bir kişiye, belki de bize faydası olacak, belki de bizim birisine faydamız olacak. Çok ileri derecede hasta bir kişinin bugün çok sağlıklı bir şekilde aramızda olduğunu gördük. Ben hastamıza sağlık uzun bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

