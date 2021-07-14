İzmir'de orman yangınlarını önlemek için vatandaşlara duyarlılık çağrısı

İZMİR (AA) - İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'de yangın sezonu öncesi alınan karar çerçevesinde bazı ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu belirterek, bu konuda tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade etti.

Derince, AA muhabirine, orman yangınları açısından hassas bir konumda bulunan İzmir'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 14 Nisan'da aldığı kararla 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar bazı ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını hatırlattı.

Bu kararların her yıl alındığını ve vatandaşın duyarlılığının beklendiğini dile getiren Derince, "Yangınlarla üç şekilde mücadele ediyoruz. Halkın bilinçlendirilmesi, önleme ve söndürme. Önleme bazında aldığımız kararlar vatandaş ormana gidip piknik yapmasın, sigara içmesin, ateş atmasın diye. Kararlara tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz." dedi.

İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 1 Haziran'dan bu yana geçerli olan kararına göre girişlerin yasaklandığı ormanlar arasında şunlar bulunuyor:

"Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Foça, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere-Çağlan civarı ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit-Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal, Doğanbey, Armutlu-Bayramlı yol güzergahı, Kurudere Köyü hudutlarındaki tüm ormanlar-Kestane Deresi, Aliağa merkez ormanları, Pınarcık ormanları, Buca-Sarnıç ve Oğlananası"

