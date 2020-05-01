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İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İZMİR HABERLERİ  | 01.05.2020 05:06 | Son Güncelleme

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde bir otelde yaklaşık 2 senedir yaşayan Fethi Şaşmaz (56), kaldığı odada hareketsiz halde bulundu.

Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şaşmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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