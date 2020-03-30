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İzmir'de oteller sağlık çalışanlarına hizmet vermeye hazır

İZMİR HABERLERİ  | 30.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler: - "Tesislerimiz, yeni tip koronavirüs salgınıyla savaşta ön saflarda mücadele eden sağlık ordusunun emrindedir"

İZMİR (AA) - Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, tesislerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının emrinde olduğunu belirtti.

İşler, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının virüsü yakınlarına bulaştırma endişesiyle evine gitmek yerine bir konaklama tesisinde kalmak isteyebileceğini dile getirdi.

Kimi sağlık çalışanlarının iş yerine gidiş gelişlerde kolaylık sağladığı için çalıştığı sağlık kurumuna yakın tesislerde konaklamayı tercih ettiğine işaret eden İşler, "Tesislerimiz, yeni tip koronavirüs salgınıyla savaşta ön saflarda mücadele eden sağlık ordusunun emrindedir." ifadelerini kullandı.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişim halinde olduklarını, bugüne kadar kendilerine böyle bir talebin gelmediğini aktaran İşler, biri Ege Üniversitesi kampüsüne yakın bölgede, ikisi Konak ilçesinde olmak üzere üç otelin talep gelmesi durumunda sağlık çalışanlarına hizmet vermeye hazır olduğunu bildirdi.

- "Böyle bir durumda otel personeline eğitim gerekecek"

Virüsle, enfeksiyonla, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının otellerde normal bir misafir gibi ağırlanamayacağını belirten İşler, şunları kaydetti:

"Şu an tesislerimiz kapalı. Müşteri yok, odalar boş, personel evinde. Tesislerimizde yalnızca güvenlik personeli görev yapıyor. Evde kalmaları önerilen çalışanlarımız pek çokları gibi korku ve tedirginlik içinde. Çağırdığımızda korkup gelmek istemeyebilirler. Onları zorla getirtemeyiz, buna gücümüz yetmez.

Pandemi konusuyla ilk kez karşılaşıyoruz. Otel personeli kişisel güvenliğini nasıl sağlayacağını ve sağlığını koruyacağını bilmiyor. Enfeksiyonla mücadele ve virüse karşı otelde ne tür önlemler alınacağı, kat temizlik hizmetlerinde, oda servisinde hangi ekipmanın ve malzemenin kullanılacağı bilinmiyor. Otel personeline tümüyle virüsün kol gezdiği ortamda hizmet veren sağlık çalışanlarına en iyi hizmetin nasıl ve hangi koşullarda verileceğine ilişkin eğitim verilmesi gerekiyor."

İşler, ne koşulda olursa olsun İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında oluşan il pandemi kurulundan talep gelmesi durumunda tesisleri sağlık çalışanlarına açacaklarını sözlerine ekledi.

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