İzmir'de otobüs şoförlüğü yapan çift, nikaha süsledikleri belediye otobüsüyle gitti

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs işletmesi ESHOT'ta şoför olarak çalışan ve hayatlarını birleştirmeye karar veren Ayşe Akyol ile Selim Akpınar, nikah salonuna, süslenen belediye otobüsüyle gitti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ESHOT'taki kadın otobüs şoförlerinden Ayşe Akyol ile aynı kurumda otobüs şoförü olarak çalışan Selim Akpınar, evlilik kararı aldı.
Gelin Ayşe Akyol, ESHOT Gediz Atölyesi'nde meslektaşları tarafından süslenen otobüsle evinden alındı. Otobüsle şehri turlayan çiftin nikahı, Kültürpark Evlendirme Dairesinde kıyıldı.
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