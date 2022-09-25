YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

25.09.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziemir ilçesinden Buca ilçesi yönüne giden Ali Sarı'nın kullandığı 07 LMC 60 plakalı motosiklet, İzmir Çevreyolu Otokent Kavşağı yakınlarında, aynı yönde giden 35 ALV 735 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yola savrulan Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarı'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldıİzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk olduTürkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk oldu
Yazar Ahmet Özalp, İstanbul'da vefat ettiYazar Ahmet Özalp, İstanbul'da vefat etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir motosiklet

İzmir Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:08
İkindi
16:32
Akşam
19:12
Yatsı
20:28
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.