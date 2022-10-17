İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin dava ağır cezada görülecek

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davanın, suçun olası kast yönünden değerlendirilebilmesi için ağır ceza mahkemesinde gönderilmesine karar verildi.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.D. ve İ.D. katılmadı. Kazada yaşamını yitiren Emirhan Çoğalan'ın babası Mustafa Çoğalan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık A.D. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldığını, ancak sanığın olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı hususu göz önüne alındığında eylemin "olası kast ile insan öldürme suçunu" oluşturma ihtimalinin bulunduğunu, bu suçla ilgili yargılama yapma görevinin de ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirterek, her 2 sanık hakkında da ağır ceza mahkemesince yargılama yapılmak üzere görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Hakim, mahkemenin görevsizliğine hükmedip dosyanın Karşıyaka'daki nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

- Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs 2021'de A.D'nin kullandığı otomobil, sokakta oynayan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'a çarparak ölümüne sebebiyet vermişti.

Ehliyetinin olmadığı belirlenen A.D. ile olay yerinde hatalı park edildiği belirlenen otobüsün sürücüsü İ.D. hakkında dava açılmıştı.

