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İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

12.08.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

N.Ş. idaresindeki 34 ZB 6832 plakalı otomobil, Karakayalar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şaduman Kayır'a (55) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaduman Kayır'ın hayatını kaybetti belirlendi.

Kazayı gören vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan sürücü N.Ş, polis merkezine giderek teslim oldu.

Kazanın meydana geldiği yerde toplanan vatandaşlar, üst geçit yapılmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Seferihisar kaza

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