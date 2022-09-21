YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de otomobilin dolmuşa çarpması sonucu 16 kişi yaralandı

İzmir'de otomobilin dolmuşa çarpması sonucu 16 kişi yaralandı

21.09.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin dolmuşa çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Akçay Caddesi Semt Garajı mevkisinde kırmızı ışıkta geçen S.C. (35) idaresindeki 35 AUE 820 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola dönüş yapan H.B'nin (31) kullandığı 35 M 8996 plakalı Gaziemir-Basın Sitesi dolmuşuna çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan dolmuşun da Ö.F'nin kullandığı 35 ATR 914 plakalı motosiklete çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Işık ihlali yapan otomobilin, dolmuşa çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorİzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vinci devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıSancaktepe'de metro inşaatında kule vinci devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
SSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladıSSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladı
Anahtar Kelimeler:
İzmir dolmuş kaza kırmızı işık yaralı

İzmir Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:51
Öğle
13:10
İkindi
16:36
Akşam
19:19
Yatsı
20:35
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.