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İzmir'de otomobilin içindeki iki kişi silahla yaralandı

01.06.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobilin içindeki iki kişi silahla yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'de silah sesi gelen otomobildeki bir kişi hastaneye kaldırıldı, olayda yaralanan bir kadın da kendi imkanlarıyla geldiği hastanede tedavi altına alındı.

Buca ilçesindeki Göksu Mahallesi'nde yol ortasındaki bir otomobilden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 34 DMU 109 plakalı otomobilin içindeki V.K'nin (32) silahla göğsünden yaralandığı belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı olayda bacağından ve belinden silahla yaralanan F.K. (37) isimli kadının da aynı hastaneye kendi imkanlarıyla geldiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilde inceleme yapan polis, bir tabanca ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten ekipler, silahlı saldırı suçlamasıyla biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı.

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