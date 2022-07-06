İzmir'de otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağı ayrımında Kenan Yılmaz (34) idaresindeki 35 AHF 572 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü savrulurken, otomobil bariyerlere saplandı. Otomobil sürücüsü, motor kısmından giren bariyerle şoför mahalli arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisikletin sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz ve yaralanan 7 yaşındaki kızı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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