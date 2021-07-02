İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Tire-Gökçen kara yolu Peşrefli Mahallesi yakınlarında Recep Gültekin'in (66) kullandığı 35 YCA 59 plakalı motosiklet, Özcan Ç. idaresindeki 09 AH 742 plakalı otomobille çarpıştı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Özcan Ç. gözaltına alındı.



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