YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de otomobille çarpışan motosikletten savrularak başka bir otomobilin çarptığı kişi öldü

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletten savrularak başka bir otomobilin çarptığı kişi öldü

AA AA
15.04.2024 08:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletten savrulan ve karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarptığı 2 kişiden biri öldü.

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletten savrularak başka bir otomobilin çarptığı kişi öldü

Kadir A'nın (40) kullandığı 35 BPH 008 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi'nde Büşra K. idaresindeki 35 EZ 377 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Kadir A. ile yanındaki Hayrettin Ü, karşı yönden gelen Selin Ç'nin kullandığı 35 BKE 144 plakalı otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Kadir A, Hayrettin Ü. ve Büşra K. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayrettin Ü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunan Kadir A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Büşra K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletten savrularak başka bir otomobilin çarptığı kişi öldü

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördüSakarya'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Fethiye'de dalgıçlar su altında temsili turizm değerlendirme toplantısı yaptıFethiye'de dalgıçlar su altında temsili turizm değerlendirme toplantısı yaptı
Gelibolu’da motosiklet sürücülerine denetimGelibolu’da motosiklet sürücülerine denetim
Anahtar Kelimeler:
Ödemiş Otomobil motosiklet kaza yaralı

İzmir Namaz Vakitleri 16 Nisan Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:27
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:56
Yatsı
21:17
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.