İzmir'de otomobille çarpışan motosikletten savrularak başka bir otomobilin çarptığı kişi öldü

Kadir A'nın (40) kullandığı 35 BPH 008 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi'nde Büşra K. idaresindeki 35 EZ 377 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Kadir A. ile yanındaki Hayrettin Ü, karşı yönden gelen Selin Ç'nin kullandığı 35 BKE 144 plakalı otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Kadir A, Hayrettin Ü. ve Büşra K. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayrettin Ü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Hayati tehlikesi bulunan Kadir A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Büşra K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.