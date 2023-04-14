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İzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonu

14.04.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menemen ilçesinde özel bir hastanenin sahibi, çalışanları ve doktorların da bulunduğu 14 kişi, yapılmamış tedavi ve işlemleri yapılmış gibi göstererek kamu zararına neden oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir özel hastanenin sahibi, 4 çalışanı ile hastanede görev yapmış 9 doktor hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet" ve "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'taki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, yapılmamış tedavi ve operasyonları yapılmış gibi gösterdikleri, yurt dışındaki doktorları hastanede çalışıyormuş gibi göstererek kaşelerini kullandıkları ve çeşitli yöntemlerle fatura düzenleyerek kamuyu toplam 147 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi.

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