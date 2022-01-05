İzmir'de park kavgasında komşusunu öldürmekle suçlanan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde araç park etme nedeniyle çıkan kavgada komşusunu silahla öldürdüğü öne sürülen emekli astsubay tutuklandı.

Kozağaç Mahallesi'nde dün bina önüne otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Adem Ateş'i (38) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli astsubay K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kozağaç Mahallesi'nde bina önüne otomobil park etme nedeniyle çıkan kavgada emekli astsubay K.Y, tabancayla komşusu Ateş'i ağır yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli evinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Ateş'in eşinin dün karakola gidip K.Y. hakkında şikayetçi olduğu öğrenilmişti.



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