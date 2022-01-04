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İzmir'de park kavgasında silahla yaralanan kişi öldü

04.01.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de park kavgasında silahla yaralanan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bina önüne araç park etme nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kozağaç Mahallesi'nde oturan emekli astsubay K.Y. ile komşusu Adem Ateş (38) arasında bina önüne otomobil park etme nedeniyle kavga çıktı.

K.Y, tabancayla komşusu Ateş'i ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından zanlı K.Y, evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Ateş'in eşinin bugün karakola gidip K.Y. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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