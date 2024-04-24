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  4. İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

AA AA
24.04.2024 09:34
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri, gençlerin ve çocukların örgüte katılımını artırmayı amaçladıkları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
pkk terör örgütü

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