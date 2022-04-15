İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Mevlana Mahallesi 1591 Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle Ş.Ç. (24) ile E.D. ve F.D. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında pompalı tüfekle vurulan Ş.Ç. ağır yaralandı.
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan E.D. ile F.D'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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