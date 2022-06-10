İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, şüpheli N.D. gözaltına alındı.



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