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İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi

10.06.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, şüpheli N.D. gözaltına alındı.

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