İzmir'de sağanağın ardından derenin taşmasıyla bazı dükkan ve otomobiller su altında kaldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere kenarında bulunan bazı dükkan ve otomobilleri su bastı.

Öğleden sonra aniden bastıran sağanak ve dolu, Karabağlar, Buca ve Gaziemir ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Karabağlar'da Yeşillik Caddesi Çitlembik Durağı mevkisinde bir derenin taşması sonucu dere kenarındaki 10'a yakın iş yeri ile park halindeki 2 otomobil su altında kaldı.

Yağmurun durmasıyla suların çekilmesinin ardından vatandaşlar, dükkan ve otomobillerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

Dükkanını su basan esnaflardan market sahibi Selvi Güngör, sağanak ve dolunun kısa sürede sokakları su birikintisiyle doldurduğunu, suların bir anda dükkanına girmeye başladığını belirtti.

Güngör, birçok ürününün kullanılamaz hale geldiğini belirterek geçen yıllarda da dükkanını su bastığını, her yağışta su baskını korkusunu yaşadıklarını aktardı.

Otomobili suyun içinde kalan Hüseyin Çetin ise "Park edip bankaya gittim. Dolu nedeniyle aracıma ulaşamadım. Geldiğimizde suyun altındaydı." dedi.

Sağanak ve dolu, Buca ve Gaziemir ilçelerinde de yollarda su birikintileri oluşturdu.

