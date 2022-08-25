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İzmir'de sağanak etkili oldu

25.08.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sağanak etkili oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ve Çeşme ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bornava ilçesinin Pınarbaşı bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Kemalpaşa Caddesi'nde de sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde de kısa süre etkili olan yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir sağanak yağış

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