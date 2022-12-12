İzmir’de sağanak yağmur nedeniyle evin çatısı çöktü

Şans eseri evde bulunan ve çatırtıları duyup kendisini bahçeye atan kadın, yara almadan olayı atlattı.

Olay saat 22.00 sıralarında, Kubilay Mahallesi 953 Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak yağışın etkisiyle Bircan İ.’nin tek başına yaşadığı tek katlı bir evin çatısı, ağırlığa dayanamadı. Evin çatısından sesler duyan kadın, can havliyle kendisini bahçeye attı.

Bircan İ.’nin kendisini bahçeye atmasının ardından evin çatısı bir anda çöktü. Çökmeden dolayı kadın bahçede mahsur kalırken, gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden dolayı bahçede mahsur kalan kadın ekipler tarafından dışarı çıkartıldı. Meydana gelen olayı yara almadan atlattığı öğrenilen Bircan İ., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

O ANLARI ANLATTI

Yıkılan evin bitişiğinde oturan mahalle sakinlerinden Kerem Özçelik, korku dolu o anları anlattı. Özçelik "Bir anda ufak bir gürültü geldi, ardından bir gürültü daha koptu. Koşa koşa geldim, pencereden aşağı baktım bina çökmüş. Hanımla beraber kalktık dama geldik. Bir baktık komşunun yeğeni feryat ediyor. İyi misin, diye sorduk, iyi olduğunu söyledi. Hemen ardından itfaiyeyi aradık polis ekiplerini aradık hemen geldiler, içerdeki kadını çıkardılar. Halen yıkılıyor, sesler geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür, sağlık ekipleri hemen gelip aldı bir sıkıntısı yok şu anda. Kız göçükten çıkmadı. Yaşadığı binadan çıkmadı, çatı yola düştü. Oradan yol geçiyor, boş harabe yol" dedi.

Ekipler tarafından ev ve çevresinde güvenlik önlemi alınırken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

