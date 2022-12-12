YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de sağanak yağmur nedeniyle evin çatısı çöktü

İzmir’de sağanak yağmur nedeniyle evin çatısı çöktü

12.12.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle su birikintisinin ağırlığına dayanamayan bir evin çatısı çöktü.

İzmir’de sağanak yağmur nedeniyle evin çatısı çöktü

Şans eseri evde bulunan ve çatırtıları duyup kendisini bahçeye atan kadın, yara almadan olayı atlattı.

Olay saat 22.00 sıralarında, Kubilay Mahallesi 953 Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak yağışın etkisiyle Bircan İ.’nin tek başına yaşadığı tek katlı bir evin çatısı, ağırlığa dayanamadı. Evin çatısından sesler duyan kadın, can havliyle kendisini bahçeye attı.

Bircan İ.’nin kendisini bahçeye atmasının ardından evin çatısı bir anda çöktü. Çökmeden dolayı kadın bahçede mahsur kalırken, gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden dolayı bahçede mahsur kalan kadın ekipler tarafından dışarı çıkartıldı. Meydana gelen olayı yara almadan atlattığı öğrenilen Bircan İ., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

O ANLARI ANLATTI

Yıkılan evin bitişiğinde oturan mahalle sakinlerinden Kerem Özçelik, korku dolu o anları anlattı. Özçelik "Bir anda ufak bir gürültü geldi, ardından bir gürültü daha koptu. Koşa koşa geldim, pencereden aşağı baktım bina çökmüş. Hanımla beraber kalktık dama geldik. Bir baktık komşunun yeğeni feryat ediyor. İyi misin, diye sorduk, iyi olduğunu söyledi. Hemen ardından itfaiyeyi aradık polis ekiplerini aradık hemen geldiler, içerdeki kadını çıkardılar. Halen yıkılıyor, sesler geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür, sağlık ekipleri hemen gelip aldı bir sıkıntısı yok şu anda. Kız göçükten çıkmadı. Yaşadığı binadan çıkmadı, çatı yola düştü. Oradan yol geçiyor, boş harabe yol" dedi.

Ekipler tarafından ev ve çevresinde güvenlik önlemi alınırken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de evinin bitişiğindeki binada meydana gelen göçükte mahsur kalan kadın kurtarıldıİzmir'de evinin bitişiğindeki binada meydana gelen göçükte mahsur kalan kadın kurtarıldı
Sinop’ta 7 bine yakın öğrenci ücretsiz yemek hizmeti alıyorSinop’ta 7 bine yakın öğrenci ücretsiz yemek hizmeti alıyor
Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulunduAdana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:21
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Böylesi görülmedi! 100 kişilik çete kurup kız kaçırmaya gitti

Böylesi görülmedi! 100 kişilik çete kurup kız kaçırmaya gitti

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.