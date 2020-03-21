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İzmir’de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İZMİR HABERLERİ  | 21.03.2020 21:28 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor.

İzmir’de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor. İzmir’de onlarca vatandaş saat 21.00 itibariyle, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlı destek verirken, trafikteki bazı sürücülerde korna çalarak bir dakika boyunca desteklerini sürdürdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, tüm vatandaşlarımızı, korona virüsü ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık personellerini alkışlı desteğe çağırmasının ardından, sağlık çalışanlarına karşı olan alkışlı destek gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor. İzmir’in birçok ilçesinde, korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda bulunan ve gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden binlerce sağlık çalışanına destek vermek için saat 21.00 itibariyle onlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlı destekte bulunurken, trafikteki bazı sürücülerde korna çalarak bir dakika boyunca desteklerini sürdürdü.

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