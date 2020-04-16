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İzmir'de sağlık çalışanlarının çocuklarından "evde kalın" mesajı

İZMİR HABERLERİ  | 16.04.2020 13:26 | Son Güncelleme

İzmir'de sağlık çalışanlarının çocuklarından "evde kalın" mesajı

İZMİR (AA) - İzmir'de sağlık çalışanlarının çocukları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladıkları video ile destek oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan bir dakikalık videoda hastanede görev yapan doktor ve hemşirelerin çocukları, kamera karşısına geçti.

"Kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarından mesaj var" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan videoda, yaşları 4 ile 6 arasında değişen 9 çocuk, "Benim annem bir kahraman", "Benim babam öksürenleri iyileştiriyor", "Annem nani nani arabasında çalışıyor", "Hastaların hepsi iyileşince annem eve gelecek", "Hastalanırsanız annem sizi de iyileştirir", "Babam işe gitmezse hastalar üzülür", "Bu hastalık bitince babam bana sarılacak", "Siz evde kalırsanız, babam da evine hemen gelir" sözleriyle seslendi.

Sağlık çalışanlarının çocuklarının "evde kalın" mesajı verdiği video sosyal medya kullanıcılarının yoğun desteğini aldı.

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