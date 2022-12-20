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İzmir'de sahte içki operasyonlarında son iki ayda 15 kişi tutuklandı

20.12.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sahte veya kaçak içki satışı yapanlara yönelik son iki ayda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 95 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki imalatı ve satışına yönelik son iki ayda kent genelinde 52 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında bazı ev ve araçlar ile fabrika ve kargo şubesinin de aralarında olduğu iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Bazı şüphelilerin, sahte içki yapımında kullanılan etil alkolleri, "oto cam suyu" veya "yüzey temizleyici" etiketiyle sosyal medya siteleri üzerinden satmaya çalıştığı da tespit edildi.

Operasyonlarda 36 bin 706 litre kaçak etil alkol, 5 bin 761 şişe sahte içki, 526 litre şişelenmemiş sahte içki ile sahte içki imalatında kullanılan 640 şişe içki aroması, 2 bin 305 boş şişe, 42 bin 563 sahte etiket, 4 bin 704 bidon, 2 bin 270 şişe kapağı ile ambalajlama kartonları, tank, damıtma kazanı ve diğer imalat malzemeleri ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 95 şüpheliden 15'i adli makamlarca tutuklandı.

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İzmir sahte içki etil alkol operasyon

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