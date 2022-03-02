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İzmir'de sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan 2 kişi yakalandı

02.03.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde bir büfeden sahte parayla alışveriş yapmaya çalıştığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balçova ilçesindeki bir büfeden 2 kişinin sahte parayla alışveriş yapmaya çalıştığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Polis, yapılan çalışmayla, şüpheli R.S. ve A.E'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramada 12 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Evde, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek de bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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