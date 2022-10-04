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  4. İzmir'de şampuan kutularında 4 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de şampuan kutularında 4 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi

04.10.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de şampuan kutularında 4 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilde şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin kullandığı otomobili Kemalpaşa'da durdurdu.

Otomobilde dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 4 şampuan kutusu ve 1 su ısıtıcısı içerisinde 4 kilo 790 gram metamfetamin bulundu. Araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İzmir uyuşturucu kemalpaşa kutu operasyon

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