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İzmir'de şarampole devrilen ambulanstaki 3 görevli yaralandı

15.09.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de şarampole devrilen ambulanstaki 3 görevli yaralandı

İzmir'de şarampole devrilen ambulanstaki 3 görevli yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 görevli yaralandı.

Çandarlı Mahallesi'ndeki Acil Sağlık İstasyonunda görevli Mutlu Korkmaz yönetimindeki 35 ATN 845 plakalı ambulans, gelen çağrı üzerine bir hastaya müdahale etmeye giderken, Dikili-Çandarlı kara yolunda şarampole devrildi.

Ambulanstan kendi olanaklarıyla çıkmayı başaran sürücü Korkmaz ile sağlık çalışanları Nilüfer Gezgin ve Begüm Göker Yıldız, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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