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İzmir'de şarampole düşen otomobil sürücüsünü AFAD kurtardı

31.07.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de şarampole düşen otomobil sürücüsünü AFAD kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tire-İncirliova kara yolu Büyükkemerdere Mahallesi yakınlarında M.A. idaresindeki 35 YGJ 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı, AFAD ekiplerince düştüğü şarampolden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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