İzmir'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonetteki 6 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'ndan Narlıdere yönüne giden 35 BCN 68 plakalı kamyonetin kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, alevleri fark ederek kamyoneti yol kenarına çekti. Yangın aracın üzerindeki brandaların da tutuşmasıyla hızla büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, kamyonetin kasasındaki Cesur Tayyar (6) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Çocuğun cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.



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