İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 adrese operasyon düzenlendi.

Buca ilçesinde S.Y'ye, Konak ilçesinde de R.Y. ve Ö.D'ye ait adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 el yapımı tabanca, 275 mermi, 17 pompalı tüfek, 1 pala (bıçak) ele geçirildi.

S.Y, R.Y. ve Ö.D. gözaltına alındı.



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