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İzmir'de silahla vurulan kişi, hastanede öldü

24.08.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde silahla vurulan Selami Arslan, yakınları tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arslan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Arslan'ı tabancayla vurup olay yerinden kaçtığı iddia edilen S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede 7 mermi kovanı bulundu. 2 merminin de Arslan'ın park halindeki otomobiline isabet ettiği belirlendi.

Zanlı S.A. ile ölen Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında, Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen silahla yaralama konulu bir dava bulunduğu, duruşmasının bugün yapılacağı, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.

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İzmir alsancak ölüm

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