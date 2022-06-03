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İzmir'de silahla yaralanan kişi 10 gün sonra hastanede öldü

03.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahla yaralanan kişi 10 gün sonra hastanede öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 10 gün önce silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 24 Mayıs'ta Yenişehir Mahallesi'nde çıkan tartışmada silahla yaralanan Ali Okan Duvahan (36), kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

6 çocuk babası Duvahan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, olaydan sonra gözaltına alınan zanlı C.B ve M.B'nin sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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