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İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR HABERLERİ  | 23.10.2020 04:46 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada açılan ateş sonucu Mustafa Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Ç. kurtarılamadı. Diğer yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavganın uyuşturucu madde ticareti yüzünden çıktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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