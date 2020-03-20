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İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İZMİR HABERLERİ  | 20.03.2020 01:37 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Hasan S, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İbrahim B. ve Ergün A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan S, silahıyla ateş ederek İbrahim B. ve Ergün A'yı yaraladı.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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