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İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA AA
29.11.2024 09:01
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Fahrettinpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı.

Taraflardan B.B. tabanca ile 4 kişiye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tabancayla vurulan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan A.M. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde sevk edildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli B.B'nin yakalanması için çalışma başlatırken olay esnasında yanında oldukları tespit edilen 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Anahtar Kelimeler:
tartışma çeşme

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