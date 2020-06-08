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İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 08.06.2020 07:26 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Caddesi yakınında Ahmet Sabırsız'a (41), sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Göğsünden ağır yaralanan Sabırsız, olay yerinden geçen bir kişi tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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