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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

12.10.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bir yakınını ziyarete giden Mehmet Nur Bulut'a (38), kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden ateş edildi. Daha sonra otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kurşun isabet eden Bulut, çevredekilerin yardımıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 3 kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir Bornova silahlı saldırı

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