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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

21.11.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi'ndeki bir evde eğlenen Ahmet Soyubol (24) ve arkadaşları, evlerine gitmek için sabah saatlerinde dışarı çıktı. Arkadaş grubuna yanlarına yaklaşan bir ticari taksiden ateş açıldı.

Silahlı saldırıda Soyubol ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soyubol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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