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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

12.08.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Karabağlar ilçesi Esenlik Mahallesi Polat Caddesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Mehmet Sertan Yener (46), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Karabağlar

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İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

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Aliaga
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