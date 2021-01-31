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İzmir’de sokak hayvanları için 100 ton mama

31.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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İzmir Valiliği ve hayvansever firmalarca temin edilen yaklaşık 100 ton mama, sokağa çıkma kısıtlamalarında İzmir’in her ilçesinde, mahalle mahalle dolaşılarak sokak hayvanlarına ulaştırıldı.İzmir’de, korona virüsü sürecinin ilk gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı her gün sokak hayvanları unutulmadı.

İzmir Valiliği ve hayvansever firmalarca temin edilen yaklaşık 100 ton mama, sokağa çıkma kısıtlamalarında İzmir’in her ilçesinde, mahalle mahalle dolaşılarak sokak hayvanlarına ulaştırıldı.
İzmir’de, korona virüsü sürecinin ilk gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı her gün sokak hayvanları unutulmadı. "Sokak Hayvanları için Sokaktayız" sloganıyla harekete geçilirken, İzmir Valiliği ve hayvansever firmalardan temin edilen yaklaşık 100 ton mama İzmir’in 30 ilçesinde sokak hayvanlarına dağıtıldı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe tarım ve orman müdürlükleri, sivil toplum kuruluşlarının görevlileri, dernekler ve hayvanseverler, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak mamaları hayvanlara ulaştırarak aç bırakmadı.

Vali Köşger: "Mama dağıtımlarımızla sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz"
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, her hafta sonu 5 ton mamanın dağıtıldığını ifade ederek, salgın sürecinde sokak hayvanlarına karşı özel hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Köşger, "Valiliğimiz öncülüğünde ve ilgili kuruluşların hassasiyetle yürüttüğü sokak canlarının beslenmesi işlemleri itina ile yapılmaya devam ediyor. Her hafta sonu yaklaşık 5 ton mama 30 ilçemizde; ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize valilik kanalımızla ulaştırılıyor, görevli personel ve yanlarında yer alan sivil toplum kuruluşları, dernekler ve gönüllülerle birlikte mama dağıtım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Dağıtımlar sadece yerleşimin olduğu alanlarda değil; ormanlık alanlar, mesire alanları, araziler, kırsal alanlar gibi hayvanların yaşamını sürdürdüğü her noktada yapılıyor. Bu süreçte yanımızda olan bizlerle birlikte sokak sokak dolaşarak can dostlarımızı besleme çalışmalarını gerçekleştiren herkese sonsuz teşekkür ederiz. İzmir olarak sadece insanlarımıza değil, bu şehirde yaşayan, nefes alan her canlıya değer veriyoruz. Kısıtlamalar devam ettiği sürece de mama dağıtımlarımızla sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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