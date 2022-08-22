İzmir'de spor salonunda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken yakalanan düzensiz göçmenlerin bulunduğu spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce yakalanan Filistin, Somali, Afganistan ve Suriye uyruklu 103 düzensiz göçmenin geçici olarak barındığı İzzet Gül Stadyumu içindeki spor salonunda yangın çıktı.

Yangın sırasında salondaki düzensiz göçmenler dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle salonda hasar oluştu.

Polis, olayla ilgili 3 Filistinliyi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz