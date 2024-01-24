YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

AA AA
24.01.2024 10:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, elebaşılığını B.B'nin yaptığı suç örgütüne yönelik 18 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı otomobil, 3 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, kılıç, uyuşturucu ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Çiğli ilçesinde silahla yaralama, dolandırıcılık ve memura mukavemet gibi suçlara da karıştığı öne sürülen B.B, M.B, E.B, O.K, B.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B, M.B, E.B ve O.K. tutuklandı, B.K. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"ÖNEM" gençleri Kartepe Genç Akademi’de keyifli zaman geçirdi"ÖNEM" gençleri Kartepe Genç Akademi’de keyifli zaman geçirdi
Cumayeri Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 30 bin lira olduCumayeri Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 30 bin lira oldu
Trafik denetiminde 820 araca ceza yağdıTrafik denetiminde 820 araca ceza yağdı
Anahtar Kelimeler:
Çiğli operasyon

İzmir Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:28
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

Çalikuşu eczanesi
Kinik
Çeşme ilica eczanesi
Cesme
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Akman eczanesi
Menemen
Ceylan eczanesi
Karsiyaka
Derman eczanesi
Torbali
Yazal eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.