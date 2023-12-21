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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

21.12.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Polisin 2 kişinin bir otomobilde elleri bağlı şekilde alıkonulduğu tespitinin ardından düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı.

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, polisin 16 Aralık'ta Narlıdere'de kovalamaca sonucu durdurduğu bir araçta elleri bağlı 2 kişi bulunduğu belirlendi. Araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 3 kişi daha yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 66 fişek ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçlamalarıyla 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Aralarında suç örgütü elebaşı Ahmet A'nın da bulunduğu 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin genellikle iş insanları olan mağdurları ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdükleri ve haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Narlıdere operasyon

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